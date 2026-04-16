Aydın'ın Didim ilçesi Apollon Tapınağı'nın yanında bulunan iki katlı binanın üst katı Didim Turizm Lisesi tarafından Alacart restoran olarak işletilecek ve 12 ay açık kalacak.

Aydın Valiliği Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na (YİKOP) ihaleye çıkılan ve restorasyonu tamamlanan Didim'deki Knasckfuss evinin durumu belli oldu. Didim'in en önemli tarihi eseri Apollon Tapınağı'nın yanında bulunan iki katlı tarihi bina, geçtiğimiz yıllarda Milet Müze Müdürlüğü'ne devredilmişti. 100 yıldan fazla geçmişe sahip bina ilçe turizmine hizmet edecek. İki katlı ve bahçesi olan binanın üst katı Didim Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından işletilecek.

Okul Müdürü İsmail Seçkin Üstün konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, 'Hisar Mahallesi'ndeki bu tarihi binanın ikinci katı ve bahçesi okulumuz tarafından işletilecek. Alacart restoran tarzında olacak. Izgara türü ürünlerin yanı sıra tatlı ve sütlü ürünler ile içecek satışlarımız olacak. Yıl 12 ay açık kalacak ve öğrencilerimiz burada eğitim de alacak. Bu noktada yeri okulumuza tahsisinden dolayı Aydın Valiliğine ve Didim Kaymakamlığına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum' dedi.

Binanın alt katının ise Turizm Ofisi olarak hizmet vereceği öğrenildi.