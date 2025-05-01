Aydın’ın Didim ilçesinde yapımı devam eden ’Macera Park’ için çalışmalar aralıksız sürerken, Belediye Başkanı Hatice Gençay çalışmaları yerinde inceledi.

Didim Belediyesi, ilçeye değer katması hedefiyle hayata geçirdiği Macera Park projesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde denetlemek için bölgeye giden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ise incelemelerde bulunarak birim amirlerinden bilgi aldı.

Macera Parkı’ndaki çalışmaların hızla ilerlediğini belirten Başkan Gençay, yaptığı açıklamada "Didim’in her bölgesinde vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bugün yapımı devam eden Macera Parkı’nı yerinde inceledim. Didim’in çocuklarına, gençlerine ve ailelerine nefes aldıracak harika bir alan geliyor. Parkımızın her ayrıntısıyla yakından ilgileniyor, en iyisini Didim’e kazandırmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.