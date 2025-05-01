Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın yılda iki kez düzenlediği Toplu Meslek Komitesi toplantılarının ilk oturumu Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün de katılımıyla, yapıldı.

Düzce TSO Toplu Komite Toplantısı öncesinde Meclis Başkanı Tanju Acar başkanlığında, aylık olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık tarafından odanın aylık faaliyetleri meclis üyelerine aktardı. Yeni hizmet binası konusundaki son durum ve yapılan iş ve işlemler hakkında inşaat komisyonu ve 2. meslek komitesi üyesi Erdem Akalın, meclis üyelerine bilgiler aktardı. Toplantıda ayrıca aylık mizanlar ve hesaplar görüşüldü.

Meclis toplantısından sonra Düzce TSO Konferans Salonunda Toplu Komite Toplantısına geçildi. Toplantıya, 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’de katılım sağladı.

Toplantıda ilk olarak Düzce TSO Genel Sekreter Yardımcısı Engin Çavuş, oda ile Düzce Belediyesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği projeler ve projelerin durumuyla ilgili sunumunu gerçekleştirdi.

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık yaptığı konuşmasında; "Bugün aramızda Bakanımız Dr. Faruk Özlü bulunuyor. Birazdan sizlere hitap edecek kendileri. Toplu Komite Toplantımıza teşriflerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz üzere yeni hizmet binamızda çalışmalar devam ediyor. Proje aşamasından bu yana kendi özel projesi gibi projemizi sahiplenen ve İnşaat Komisyonumuz ile birlikte sonuca ulaşmak için büyük uğraşlar veren Düzce Belediyesi İmar Müdürü Kalender Aydın ve ekibine teşekkür ediyorum. Projenin başından itibaren ilgili tüm birimleri harekete geçiren ve inşaat aşamasına gelmemizdeki en büyük paylardan birine sahip olan Bakanımıza (Faruk Özlü) şükranlarımızı sunuyoruz. Düzce’de 25 yıldır gündemde olan ve daha önce birçok kez girişimde bulunulan Gümrük Müdürlüğü konusunda da Milletvekilimiz Ayşe Keşir’in başlatmış olduğu süreci nihayete erdiren ve Düzce Gümrük Müdürlüğü’nün resmi olarak kurulmasında ilk günden bu yana büyük emekleri olan Bakanımız Faruk Özlü’ye 5 bin üyemiz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bildiğiniz üzere yine belediyemiz ile birlikte sürdürdüğümüz DOSKİM projemiz var. Bu projenin de tüm teknik çizimleri, projelendirmeleri ve projenin hayata geçirilmesi için atılması gereken diğer adımları yine Düzce Belediyesi ekiplerimiz ile yapıyoruz. Bu noktada da projeyi benimseyip bir an önce hayata geçirilmesi için bizlerle birlikte aynı heyecanı yaşayan Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Toplu Komite toplantılarında siz komite üyelerimizden beklentimiz; sektörlerinizdeki sorunları, ihtiyaçları ve odamızın kamuoyu oluşturmak suretiyle gündemde tutabileceği sektörel beklentileri burada tartışmaya açmanız. Gerek yerel ve ulusal basında gerekse sosyal medya hesaplarımızda yapmış olduğumuz paylaşımlar ile kamuoyu oluşturuyor, iş insanlarımızın talep ve beklentilerini kararlılıkla gündemde tutuyoruz. Kamu kurumlarımız ve bakanlıklarımız ile sürekli temas halinde çalışıyoruz. İş dünyamızın sesi olmaya gayret ediyoruz. Valiliğimiz, Belediyemiz ve diğer tüm kurumlarımızla ortak çalışmalar yapıyor, birçok projeyi hep birlikte hayata geçiriyoruz"

Toplantının devamında konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce TSO ile özellikle son dönemlerde büyük uyum içerisinde çalıştıklarını ve birlikte çok fazla katma değeri yüksek proje ürettiklerini ifade etti. Özlü, tarımdan turizme, eğitimden orman ürünlerine kadar birçok alanda olan işbirliği çalışmalarının meyvelerini topluyor olmaktan da büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Tutku ve arzuyla yapılan her işin sonuca ulaştığının altını çizen Başkan Özlü, Düzce TSO ile birlikte yol almaktan çok mutlu olduklarını ve her zaman da birlikte olacaklarını da sözlerine ekledi.

Programın sonunda Erdoğan Bıyık, günün anlam ve önemine binaen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye tarihi motiflerden oluşan ve bugün için özel hazırlanan tabloyu takdim etti.