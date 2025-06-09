Türkiye’nin önde gelen turizm kentlerinden Didim, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ülkenin dört bir yanından Didim’e gelerek özellikle Altınkum Plajı başta olmak üzere ilçenin ünlü sahillerini doldurdu. Hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı Didim’de tatilciler serinlemek için denize akın etti. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçeyi tercih eden tüm misafirlere teşekkür ederek, "Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Didim’e gelen tüm misafirlerimizin bayramını kutluyorum. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle sahillerimiz dolup taştı. Misafirlerimizin keyifli ve huzurlu bir tatil geçirmeleri için belediye ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Didim Belediyesi, bayram süresince hizmetlerini aralıksız sürdürerek hem vatandaşların hem de konukların güvenli ve rahat bir tatil geçirmesi için tüm önlemleri almaya devam ediyor.