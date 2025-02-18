Aydın’ın Didim ilçesinde sahaya inen belediye ekipleri, ilçe genelindeki ağaçların bakım ve budama çalışmalarını gerçekleştirdi.

Didim Belediyesi, ilçe genelindeki temizlik ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan ağaçların daha sağlıklı büyümesi ve uzun ömürlü olması için budama çalışması gerçekleştirdi. Yürüyüşü ve görüşü engelleyen ağaçların da budamasının yapıldığı çalışmalar ile ilgili Didim Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Didim’in cadde ve sokaklarında bulunan ağaçlarımızın daha sağlıklı büyümesi ve uzun ömürlü olması için uzman ekiplerimiz tarafından budama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yüksek budama ile ağaçların daha güçlü ve dengeli gelişmesini sağlıyoruz. Alttan budama ile yayaların ve araçların güvenliğini artırıyor, daha düzenli bir kent görünümü oluşturuyoruz. Doğaya saygılı, yeşili koruyan ve yaşatan bir Didim için çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.