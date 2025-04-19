Aydın’ın Didim ilçesinde çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi’ndeki çam ağaçlarını budadı.

Didim Belediyesi, ilçe genelindeki çevre düzenleme ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda sahaya inen belediye ekiplerinin son durağı Fevzipaşa Mahallesi oldu. Mahallede bulunan çam ağaçlarının sağlıklı gelişimi ve çevre güvenliğinin alınması amacıyla çalışma başlatan ekipler, ağaçların budamasını gerçekleştirdi. Konu ile ilgili Didim Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Fevzipaşa Mahallesi’nde çam ağaçlarının budama çalışmaları tamamlandı. Doğal dokuyu koruyarak, ağaçlarımızın daha sağlıklı gelişmesi ve çevre güvenliğinin sağlanması için gerçekleştirdiğimiz budama işlemleri sona erdi. Yeşile değer, doğaya özen" ifadeleri yer aldı.