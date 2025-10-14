Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Ziraat Odası iş birliğiyle bu yıl 7’ncisi düzenlenen Geleneksel Uluslararası Didim Zeytin Festivali, 10-11-12 Ekim tarihlerinde binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Zeytinin kültürel, ekonomik ve sağlık açısından önemini öne çıkaran festival; kortej, atölye, tadım, panel ve konserlerle dolu bir programa ev sahipliği yaptı.

Festival, Atatürk Bulvarı’ndan başlayan coşkulu kortejle açıldı; bando eşliğinde ilerleyen kortej Apollon Tapınağı’nda son buldu. Açılışa Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kurum müdürleri, STK’lar, vatandaşlar ve çok sayıda üretici katıldı. Protokol, kurdele kesimiyle festivalin resmi açılışını gerçekleştirdi. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Ege’nin bereketli topraklarında, barışın simgesi zeytin dalının gölgesinde bir aradayız. Zeytin bu toprakların en eski tanığıdır; kökleri geçmişe, dalları geleceğe uzanır. Biz bugün sadece bir festivali değil; emeği, doğayı ve dayanışmayı kutluyoruz. Doğanın dengesi zaman zaman sarsılıyor; zeytin ağaçlarımız ve su kaynaklarımız sessizce tükeniyor. Zeytini korumak, yalnızca bir tarım meselesi değil; geleceğimize, çocuklarımıza ve bu toprakların ruhuna sahip çıkmaktır" dedi.

Gastronomi, eğitim ve paneller

İlk gün, Didim Belediyesi ve DİTAB’ın ikramı olan yöresel keşkek ile devam etti; protokol ve konuklar yerel üretici stantlarını ziyaret etti.

İkinci gün, yemek yarışması ile başladı. Çocuklara yönelik ’Zeytin Kurulumu Atölyesi’ yoğun ilgi gördü. Prof. Dr. Renan Tunalıoğlu tarafından Olivia Cafe’de verilen Zeytinyağı Tadım Eğitimi, yerli-yabancı katılımcılarla doldu. Michelin yıldızlı Şef Necati Yılmaz, zeytinyağlı özel reçetesi ’Mavraki’yi atölyede tanıttı. Şapel’de düzenlenen ’Zeytinyağı ve Sağlık’ panelinde Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya moderatörlüğünde Dr. Gül Kahraman ve Ecz. Atilla Totos önemli bilgiler paylaştı.

Kardeşlik salatası ve Türkiye rekoru

Kos Adası’ndan gelen Yunanistan Gastronomi Başkanı Şef Kadri Memişin gerçekleştirdiği ’Kardeşlik Salatası’ atölyesi, Ege’nin iki yakası arasındaki kültürel bağı sahnede buluşturdu. Horokos Dans Grubu gösterisi büyük beğeni topladı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen Toplu Zeytinyağı Tadımında önceki Türkiye rekoru kırılarak geliştirildi.

Hasat, fabrika ziyareti ve kapanış konseri

Son gün çocuklarla zeytin hasadı yapıldı; ardından yerel bir zeytin fabrikasında üretim süreçleri yerinde izlendi ve yağ tadımı gerçekleştirildi. Sanat programında DAHOT Halk Oyunları ekibi ve Kemancı Kızlar sahne aldı. Sertifika ve ödül törenlerinin ardından Fatih Veli & İlker Perhiz konseriyle festival coşkuyla sona erdi.

Doğaya, üretime ve kültürel mirasa sahip çıkmayı amaçlayan Didim Zeytin Festivali, Ege’nin köklü tarım geleneğini görünür kılarak yerel üreticilerle tüketicileri; gastronomi, sanat ve bilimi aynı zeminde bir araya getirdi. Didim’in zeytinle kurduğu güçlü bağ, bu yıl da barış ve bereket vurgusuyla tazelendi.