Aydın’ın Didim İlçesinde bulunan Taşburun Koyu’ndaki Balıkçı Barınağı’ndan denize saçılan sintine ve atıklar nedeniyle denizin rengi değişmeye başladı. Türkiye’nin en fazla koyuna sahip bölgelerden biri olan Didim’de yaşanan kirlilik bölgede yaşanan denetimsizliği de gözler önüne serdi.

Türkiye’nin en fazla koyuna sahip bölgelerden biri olan Didim’de bulunan Taşburun Balıkçı Barınağı 10 yıllığına özelleştirildi. Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği’ne devredilen balıkçı barınağı bu aşamadan sonra çevresi tel örgülerle çevrilip özel güvenlik tarafından korumaya alındı. Sadece ekmeğini denizden sağlayanların giriş çıkış yapabildiği koruma altındaki Balıkçı Barınağı’ndaki kirlilik görenleri şaşırttı. Sintine atığından boş alkol şişesine balık saklama ve taşıma köpüğüne kadar her türlüğü atığın bulunduğu balıkçı barınağından çevreye yayılan atıklar denizin rengini değiştirdi.

Hem güvenlikçiler tarafından hem de güvenlik kameraları ile sürekli denetim altında tutulan balıkçı barınağında yaşanan kirlilik dikkat çekerken, çevre sakinleri kirliliğin ve çevreye yayılan kötü kokunun önlenmesini istedi.