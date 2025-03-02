Didim Belediyesi, kentteki semt pazarlarının hijyen standartlarını en üst seviyede tutmak amacıyla düzenli olarak kapsamlı temizlik ve yıkama çalışmalarına devam ediyor.

Didim Belediyesi, semt pazarlarında düzenli olarak gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarıyla halkın güvenli ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamaya devam ediyor. Semt pazarlarında gerçekleştirilen temizlik ve yıkama çalışmaları kapsamında Cumartesi Pazar Yeri’nde Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri detaylı temizlik yaparak, alanı daha sağlıklı ve temiz hale getirdi. Konuyla ilgili Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Kentimizdeki semt pazarlarının hijyen standartlarını en üst seviyede tutmak için düzenli olarak kapsamlı temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Cumartesi Pazar Yeri, detaylı bir şekilde temizlenerek daha sağlıklı ve temiz hale getirildi. Hemşehrilerimizin sağlığı ve çevremizi korumak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerine yer vererek bu tür çalışmaların ilçe genelindeki diğer pazar yerlerinde de sürdürüleceğini belirtti.