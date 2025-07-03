Didim Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Didim Belediye Meclisinin Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Hatice Gençay başkanlığındaki toplantı, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ilk oturumun yapılması üzerine gündeme geçildi.

İlk oturumda 7 madde komisyonlara havale edilirken Temizlik İşleri Müdürlüğünün hizmet aracı alımı noktasındaki talebi ile Fen İşleri Müdürlüğünün 3 tonluk forklift alımı talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Temmuz ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda Yazı İşleri Müdürlüğü çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğin revize edilmesi konusu ile Çocuk meclisinin yönetmeliğinin güncellenmesi konusu komisyonlardan gelen rapora göre oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemde ayrıca geçtiğimiz günlerde vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in adının bir parka verilmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemde imar komisyonuna havale edilen iki trafo yeriyle ilgili madde oy birliğiyle kabul edilirken, Destek Hizmetler Müdürlüğüne bağlı "İnönü Gençlik ve Spor Parkı’nın" Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlanması oy birliğiyle kabul edildi. Gündem ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün seramik ve heykel ücretleriyle ilgili ücret tarife cetveli komisyonca belirlenerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Didim Belediyesi bünyesindeki "Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakım Evi" ücreti de komisyon kararıyla 8 bin TL’den 13 bin TL’ye yükseltilmesi konusu oy birliğiyle kabul edilirken, ücretin Eylül ayında itibaren alınmaya başlanacağı bildirildi.