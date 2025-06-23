Diyarbakır’ın Dicle İlçe Müftüsü Hüsamettin Ünver, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 30 Haziran-15 Ağustos tarihleri arasında camilerde açılacak olan yaz kur’an kurslarına davet için çağrıda bulundu.

Yaz kuran kurslarına 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençlerin başvuru yapabileceği belirtildi. Yaz kuran kurslarına davet çağrısı yapan Dicle İlçe Müftüsü Hüsamettin Ünver, "Kıymetli öğrenciler, sizler başkanlığımıza bağlı kuran kurslarımıza Allah’ın kelamı olan Kur’an-ı Kerim öğrenmek, okumak ve anlamak, ayrıca O’nun son elçisi Hz. Muhammed’in (SAV) rehberliğinde daha bilgili, bilinçli ve huzurlu birer Müslüman olmak amacıyla teşrif ediyorsunuz. Bu değerli amacı gerçekleştirebilmek için kur’an eğitiminin yanı sıra iman ve ibadet dünyamıza dair temel dinî bilgiler, insanî ve ahlaki erdemler, Sevgili Peygamberimizin örnek hayatı gibi dersler görecek, dinî danışmanlık ve manevî rehberlik hizmetlerimizden faydalanacaksınız. Kur’an-ı öğrenmek, ezberlemek, anlamak ve hayatınızı anlamlandırmak için çıkmış olduğunuz ilim yolculuğunuzun hayırlarla sonuçlanmasını diliyor, sizleri bu ulvî tercihinizden dolayı tebrik ediyorum" dedi.