Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehirler Amasya’da buluştu. Samsun, Erzurum, Sivas ve Amasya’nın Ticaret ve Sanayi Odaları, "Cumhuriyeti Kuran Şehirler" etkinliği kapsamında bir araya geldi.

Cumhuriyetin kuruluş sürecinde kritik roller üstlenen Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas illerinin ticaret ve sanayi odaları, "Cumhuriyeti Kuran Şehirler" etkinliği kapsamında Amasya’da bir araya geldi. Amasya Saraydüzü Kışlası’nda düzenlenen programa, Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum TSO Başkanı Saim Özakalın, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile oda yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir, Erzurum TSO ile birlikte başlattıkları ‘Cumhuriyeti Kuran Şehirler’ projesinin ilk etkinliğinin 19 Mayıs’ta Samsun’da yapıldığını hatırlatarak, Amasya Tamimi’nin yayımlanışının yıl dönümünde Amasya’da devam ettiklerini söyledi. Proje kapsamında ilerleyen süreçte Erzurum, Sivas ve Ankara’da da programlar düzenleneceğini belirten Özdemir, bu organizasyonun tarih bilincini güçlendirmenin yanı sıra ticaret ve sanayi alanında yeni iş birliği imkânları doğurmasını amaçladıklarını dile getirdi. Etkinliğin ev sahipliğini yapan Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç ise "Cumhuriyeti Kuran Şehirler"in hem tarihî hem de ekonomik açıdan önemli bir birlikteliği temsil ettiğini vurguladı.