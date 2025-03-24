Temel haritacılık ilke ve kurallarına uygun olarak hazırlanan haritalar yayımlandı. Yayımlanan haritalar, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılacak.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Müşterek Harita Üretimine İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında, ders kitapları ile eğitim araçlarında kullanılmak üzere temel haritacılık ilke ve kurallarına uygun olarak hazırlanan haritalar yayımlandı. Yayımlanan haritalar, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren baskı ve dağıtımı yapılacak ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılacak.

Protokol çerçevesinde öğrenme süreçlerinde daha işlevsel kullanılabilmesi amacıyla bilimsel ilkelere uygun şekilde çizilen haritalar, ders kitapları ve eğitim araçlarında yer almak üzere hazırlandı.

Böylece ders kitapları ve eğitim araçlarında yer alan haritaların doğru ve eksiksiz bilgiler içermesi sağlanarak dezenformasyonun önüne geçilmesi hedefleniyor. Ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılmak üzere hazırlanan haritalar, özellikle Türkiye'nin jeopolitik konumu, tarihî ve bölgesel gelişim süreçlerini içeriyor.

Yayımlanan haritalar, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren baskı ve dağıtımı yapılacak ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılacak. İlk etapta 6 harita güncellendi ve 40 yeni harita üretildi.

Mevcut kullanılan 6 harita güncellenirken ek olarak kırk yeni harita üretildi. Çalışmaları devam eden haritalar da tamamlandığında erişime sunulacak. Öte yandan, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına başvurusu yapılacak taslak ders kitapları ve eğitim araçlarında da bu haritaların kullanımı esas alınacak.