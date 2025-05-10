Mardin’in Derik ilçesinde Dünya Çölyak Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, çölyak hastalığına dikkat çekilerek glütensiz beslenmenin önemi vurgulandı.

Derik İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen program, Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Aile Destek Merkezi (KADEM) pastacılık kursiyerlerinin katkılarıyla gerçekleştirildi. Derik’in Küçükpınar Mahallesi’nde bulunan Kadın Aile Destek Merkezinde yapılan etkinlikte, kursiyerler tarafından glütensiz ürünler hazırlandı. Etkinlikte günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapılırken, diyetisyen Bahar Kayra çölyak hastalığı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Kayra, toplumda çölyak farkındalığının artırılması gerektiğini belirterek, glütensiz beslenmenin önemine dikkat çekti. Restoranlardan okul kantinlerine, gıda üreticilerinden kamu politikalarına kadar birçok alanda çölyak hastalarının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Kayra, "Etiketlerde netlik, glutensiz ürünlere erişim, sosyal anlayış ve kapsayıcılık çok kıymetli. Çölyak hastalığıyla mücadelede en büyük gücümüz farkındalık. Unutmayalım: Farkındalık hayat kurtarır" dedi.

Programa İlçe Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Bahar Kayra ve pastacılık kursiyerleri katıldı.

Etkinlik, glütensiz tariflerin katılımcılara ikram edilmesiyle sona erdi.