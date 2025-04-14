Denizli’de 63 kursiyer tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı "Deri’nden İzler" temalı deri işlemeciliği ürünleri sergisi beğeni topladı.

Denizli’de Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kasım ayında deri işlemeciliği kursu açıldı. 63 kursiyere 6 ay boyunca deri işlemeciliğiyle ilgili eğitimler verildi. Kursiyerler tarafından eğitimde deriden yapılan çantalar, cüzdanlar, kemerler, ceketler, deri süs eşyaları, deri saat ve aksesuar "Deri’nden İzler" temalı sergi de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılış törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Ali Marım, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Çağlar, Pamukkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Uğur Çizmecioğlu, Merkezefendi Belediyesi Başkan Vekili Zeynep Elif Yağcı, davetliler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

"Anadolu da yüzyıllardır dericilik var"

Serginin açılış konuşmasını Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, "Cennet Yılmaz ve Server Cin öğretmenlerimizin öncülüğünde 63 kursiyerimizin ürünlerinden oluşan dericilik kursu sergimizi açmak için toplandık. Öncelikle bu serginin, kursumuza katılan kursiyerlerimizin emeklerinin ve öğrenim süreçlerinin bir yansıması olduğunu belirtmek isterim. Dericilik, yüzyıllar boyu hem sanatsal hem de ticari bir zanaat olarak önemli bir yer tutmuştur. Bu sergide, bu değerli zanaatın ne kadar köklü bir geçmişe sahip olduğunu, kadim Anadolu topraklarında insanımızın yüzyıllardır deri işlemeciliği ile uğraştığını biliyoruz. Günümüzde ise dericilik zanaatına modern bir bakış açısıyla yeniden şekillenmiştir. Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak kursumuzda, katılımcılarımız deri işçiliğiyle ilgili teorik bilgilerin yanı sıra, pratik beceriler kazandılar. El becerilerini geliştirerek, çeşitli deri ürünlerini tasarladılar ve ürettiler. Her bir parça, sadece bir ürün değil, aynı zamanda bir öğrenme sürecinin, bir emeğin ve bir tutkunun izlerini taşıyor." dedi.

Usta öğreticiler ve kursiyerleri kutlayan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım ise "Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün böyle güzel etkinliklerini, sergilerini görüyoruz. Bugün de deri işlemeciliği ile ilgili çok güzel bir serginin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kursiyerlerimiz çok güzel ürünler çıkarmışlar, her birini kutluyorum. Belediye olarak bizler de böyle güzel işlere her zaman için destek oluyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyor ve serginin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"