Hakkari’nin Derecik ilçesinde dağlık alanda rahatsızlanan bir inek, köylüler tarafından halıya sarılarak yaklaşık 1 kilometre boyunca taşındı.

Hakkari Derecik ilçesine bağlı Koryürek köyü kırsalında yaşanan olay, hem dayanışmanın hem de insanlığın güzel bir örneği oldu. Dağlık alanda rahatsızlanan bir inek, köylülerin seferberliğiyle gece geç saatlere kadar süren bir operasyonla kurtarıldı. İneğin dağda rahatsızlandığını fark eden köylüler, zorlu arazi şartlarına rağmen hayvanı yalnız bırakmadı. Traktör, dağlık alana çıkamayınca devreye köy sakinleri girdi. Arazi şartlarının zorluğu ve araçların bölgeye girememesi üzerine çevredeki köylüler, kendi imkanlarıyla çözüm aradı. Rahatsızlanan inek, halıya sarılarak köylülerin omuzlarında yaklaşık 1 kilometre boyunca taşındı. Daha sonra köylüler tarafından uygun bir noktaya getirilen inek, buradan traktörle köye ulaştırıldı. Bölge halkının hayvan sevgisini ve dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.