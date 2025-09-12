Antalya’nın Manavgat ilçesinde şehiriçi minibüsünde fenalaşan 50 yaşındaki kişi kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Devlet Hastanesi önündeki duraktan Manavgat şehir merkezi istikametine gelen şehir içi minibüsüne binen Aytekin Yıldız (50), Hastane Caddesinde Yapay Şelale önünde rahatsızlandı. Minibüs şoförü aracı durdurarak 112’yi aradı. Aytekin Yıldız 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Aytekin Yıldız’ın cenazesi Olay Yer İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya adli tıp kurumuna gönderildi.