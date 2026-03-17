Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem (ALTSO), Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (BDDK) enflasyonla mücadele çalışmaları kapsamında kredi kartı limitlerini düşürmesinin ardından turizm sektöründe iç pazar için yaptıkları alternatif çözüm çalışmalarının sonuçlarını almaya başladıklarını söyledi.

Başkan Erdem, ilk olarak Ziraat Bankası'nın tatil kredisine yönelik çalışmaları tamamladığını belirterek, 'Artık tatil yapmak isteyen vatandaşlarımız kredi kartı limitinden bağımsız ekstra kredi kullanıp tatillerini yapabilecek' dedi.

Başkan Eray Erdem yaptığı açıklamada, 'Çalışmalarımız neticesinde Ziraat Bankası öncülük yaparak tatil kredisi limitlerini açtı. Bu manada Ziraat Bankası yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Çağrımıza kulak verdiler. Turizm sektörü için önemli bir gelişme. Vatandaşlarımız kredi kartı limitinden bağımsız ekstra kredi kullanıp tatillerini yapabilecek. Diğer bankalarımızdan da aynı adımları bekliyoruz. Kredi kartı limitlerindeki düşüşün iç pazarda turizm hareketliliğini olumsuz etkileyebileceğini öngörmüştük. Hemen aksiyon alıp çevre odalarla beraber bankalarla görüşmeler yapmıştık. Gelinen noktada hem ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya'mız, bölgemiz ve ülkemiz turizmine katkı sağlanacak, hem vatandaşlarımızın tatile ulaşma imkanları artacak ve de ekonomi canlanacak' diye konuştu.

Başkan Erdem, turizm sektörünün Alanya ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri olduğuna dikkat çekerek, finansmana erişimi kolaylaştıran bu tür uygulamaların hem işletmeler hem de vatandaşlar açısından büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.