Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın ikinci gününde, tutuksuz yargılanan sanıkların savunmaları alınmaya devam etti. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, iskan süreçlerinden para transferlerine, altın bozumlarından taşınmaz ve daire iddialarına kadar birçok başlıkta sanıklar tek tek dinlenirken, ifade işlemleri üçüncü günde de devam edecek.

Bölge Adliye Mahkemesi toplantı salonunda görülen davada, soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu toplam 41 sanık yargılanıyor.

Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarına geçildi

Davanın ilk gününde tutuklu sanıkların savunmaları alınırken, ikinci günde tutuksuz yargılanan sanıkların ifade işlemleri sürdü. Duruşmada, sanıkların haklarındaki suçlamalara ilişkin savunmaları alınırken, dosyada yer alan mali hareketler, para transferleri, taşınmaz sahip olmaları ve çeşitli işlemlere ilişkin iddialar da ele alındı.

'Proje karşılığında daire teklif etti'

Soruşturma kapsamında bir müteahhidin, iskan karşılığında Büyükşehir Belediyesi görevlilerine Aksu Altıntaş bölgesinde dört adet daire verdiği iddiası çerçevesinde yargılanan tutuksuz sanık Ö.Y.K., savunmasında müteahhit ile 2020 yılında proje çalıştıklarını anlattı. Fiyat teklifinin çalıştığı iş yeriyle uyuşmadığını belirten Ö.Y.K., daha sonra emeği bulunduğu gerekçesiyle müteahhidin şahsi hesabına 4 bin TL gönderdiğini söyledi.

Tanışıklıklarının bu süreçte başladığını ifade eden Ö.Y.K., bir süre daha birlikte çalıştıklarını, daha sonra Altıntaş ile ilgili sunum dosyası istenildiğini, projenin hayata geçtiğini ve bu süreçte kendisine proje karşılığında daire teklif edildiğini öne sürdü. Ö.Y.K., 'Üç aşağı beş yukarı emeğimi karşılıyordu. Yasal olarak fatura da kestik, mühendislik projelerinin ödemesini de ben yaptım. Bunun karşılığında 2 fatura kestik. Projeye baktığımda işin tahmini bütçesi 500 bin TL idi. Bunun dışında bana elden para ödemedi. 'Şu daireyi alalım' şeklinde bir görüşme gerçekleştirmedik, çalışmaya devam ettik. Arada bana vereceğini söylediği daire ile ilgili sorular soruyordum. Projeler hakkında çalışırken ona dairenin durumunu sordum, 'istediğin daireyi alabilirsin' dedi. Daireyi 30 Aralık 2024 tarihinde verdi. Müteahhidin verdiği ifadeleri kabul etmiyorum. Manavgat dosyasında itirafçı oldu, bu kapsamda böyle bir işlem yaptı diye düşünüyorum' dedi.

'İftira attığımı kabul ediyorum'

İftira suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık H.K. ise, S.T. isimli şahsa iftira attığını kabul ederek, emniyette sağlıklı ifade veremediğini söyledi. Ev hapsine alındıktan sonra vicdanen rahatsızlık duyduğunu belirten H.K., 'Hayatımda ilk defa emniyet müdürlüğünde ifadem alındı, sağlıklı ifade vermedim. Daha sonra ev hapsine alınmıştım, vicdanım rahat etmedi. İskan işlemleri için arkadaşımdan talep ettiğim 300 bin TL'yi gerekli yere yatırdım. Arkadaşım iskan işlemleri için yardım istedi. Ben de S.T. adlı şahısla aynı yerde çalıştığımı, ona yardım edebileceğimi söyleyerek ondan para istedim. Amacım iftira atmak değildi. S.T.'den özür diliyorum. Parayı kendisine verdiğime yönelik suçlama iftiradır. Arkadaşımdan aldığım parayı geri yatırdım' diye konuştu.

'Böcek ailesini tanımıyorum'

Yardım eden sıfatıyla 3628 sayılı Kanun'a muhalefet suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık K.A. ise Böcek ailesiyle kişisel bir tanışıklığının bulunmadığını söyledi. K.A., 'Böcek ailesini tanımıyorum. Muhittin Böcek'i başkan olduğu için tanıyorum. O.M. müşteri olarak kuyumcuma geldi, altın bozdurdu. Öncesinde tanımıyordum. Ben B.Ç.'yi de tanımam' dedi.

Aynı suçtan yargılanan kuyumcu U.K.Y. de, 'Fiziki altın geldi. Muhittin Böcek'in IBAN'ını verdiler. Oraya göndermemi istediler' ifadelerini kullandı.

'Transferleri yaptık, kötü bir şey olacağını düşünmedim'

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık E.K. ise, S.Ç.'nin kendisini yanına çağırdığını ve kuyumculuk işi için yardım istediğini anlattı. Ertesi gün sırt çantasıyla para getirildiğini söyleyen E.K., paranın elemanlar tarafından sayıldığını, ardından transferlerin yapıldığını belirtti.

Mayıs ayında yeniden çağrıldığını ve 4 milyon 350 bin liranın iki gün içinde parça parça gönderildiğini kaydeden E.K., gözaltına alınmadan yaklaşık 20 gün önce dışarı çağrıldığını ve para transferiyle ilgili bir şey sorulması halinde 'Altın aldım, peyderpey gönderdim' demesinin istendiğini ileri sürdü. E.K., 'Bildiğimiz biri olduğu için aklıma bir kötülük gelmedi. Ben tahliye olduktan sonra babasıyla birlikte geçmiş olsun ziyaretine geldi. Ben de mağduriyetimi belirttim, açtım ağzımı yumdum gözümü. Sinirlenince elemanların yanında paranın Gökhan Böcek'in parası olduğunu söyledi. Bu paranın kime gittiğini bilmiyordum. Gözaltına alınacağım, cezaevine gireceğim hiçbiri aklıma gelmezdi. 1 lira menfaatim yok, beraatimi istiyorum' dedi.

'Amacım sadece Gökhan'a yardımcı olmaktı'

Aynı suçtan yargılanan tutuksuz sanık S.Ç. ise suçlamayı kabul etmediğini belirterek, Mustafa Gökhan Böcek'i yaklaşık 10 yıldır tanıdığını ancak ticari bir ilişkilerinin bulunmadığını söyledi. 2024 yılının sonlarına doğru kendisini aradığını anlatan S.Ç., 'Kuyumcu tanıyor musun, müsait olduğunda yanına geleceğim' dediğini aktardı.

Elinde para bulunduğunu ve kuyumcu aracılığıyla gönderilip gönderilemeyeceğini sorduğunu öne süren S.Ç., bu nedenle E.K.'yi aradığını ve işlemin yapılıp yapılamayacağını sorduğunu anlattı. Daha sonra Gökhan Böcek'in çalışanının yanına geldiğini, kuyumcuyu bulamadığını söylemesi üzerine parayı kendisinin götürdüğünü belirten S.Ç., Mayıs ayında da benzer bir işlemin tekrarlandığını söyledi. S.Ç., 'Paranın kimlere gönderildiğini bilmiyorum. Amacım sadece Gökhan'a yardımcı olmaktı. Mayıs ayında da babam E.K.'ye bu olayı anlattı, bir daha da yardımcı olmadım. Ben, nafakadan kaçmak amacıyla bu yola başvurduğunu düşünüyorum. İfademde geçen 'kara para kısmı olduğunu biliyordum' bölümü sehven yanlış yazılmış, 'bilmiyordum' olacaktı. Fatura ya da gider pusulası düzenlemedik' diye konuştu.

'35 yıllık kariyerimi bu işler için yakmam'

S.Ç.'nin babası E.T.Ç. de aynı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, 35 yıldır mali müşavirlik yaptığını ve hayatı boyunca hiçbir usulsüz işin içinde olmadığını savundu. E.T.Ç., '35 yıldır mali müşavirlik yapıyorum, bu yaşıma kadar alnım açık başım dik hiçbir pisliğe bulaşmadım. Bugün sizin değerli heyetinizin önünde olmam nedeniyle üzüntü içindeyim. Bu iftiraları kabul etmiyorum, uzaktan yakından bahse konu olaylarla ilişkim yok. Para ile ilgili işlemleri E.K.'den öğrendim, şüphelendim. Oğluma sordum, o da bana olayları anlattı. Kendisine çok kızdım, 'neden böyle yaptın, bir daha böyle işlere girme' dedim. Benim tek eksikliğim kollukta suskun kalmamam gerekirdi, bu da oğlumu koruma sebebiyleydi. Daha sonra adalete yardımcı olmak için bildiğim her şeyi anlattım. Bana atfedilen hiçbir suçu işlemedim, tamamı yalan. 35 yıllık kariyerimi bu işler sebebiyle yakmam. Hiçbir mali müşavir belge düzenlemez. E.K.'nin ofisine haftada 1 kez denetim müfettişlerinin geldiğini biliyordum, dolayısıyla yanına gidip yaptığım uyarı sadece mesleki uyarıdır. Dışarıda dikkatli olması gerektiğini, maliyenin gözünün üzerinde olduğunu söyledim' dedi.

'Sizi de suçlarız dediler' iddiası

Tahliye olduktan sonra oğlu ile birlikte E.K.'yi ofisinde ziyaret ettiğini söyleyen E.T.Ç., burada hakarete uğradıklarını ve sonrasında tehdit edildiklerini iddia etti. E.T.Ç., 'Biz tahliye olduktan sonra oğlumla kendisini ziyarete gittik, hakaret etti. Avukatın yanında, herkesin içinde ağzına geleni söyledi' ifadelerini kullandı.

Tutuksuz yargılanan sanıkların savunmaları, duruşmanın üçüncü gününde de devam edecek.