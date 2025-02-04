Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen büyük depremler sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl illerinde bulunan toplam 184 yapıyı restore çalışmalarına başladı.

Depremlerde hasar gören yapılar Osmanlı mimarisinin ve İslam dünyasının nadide örneklerinden olup, restorasyonları büyük bir özenle ele alındı. Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, depremde hasar alan Fatih Paşa Camisi ve Dört Ayaklı Minarenin onarımının tamamlandığını söyledi. Demir, "Ali Paşa Cami ve Çermik Hanbaşı Cami ise onarımı sürerken deprem dolayısıyla almış oldukları hasarlardan dolayı bilim heyeti gözetimine dahil edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün onarım çalışmalarında titiz yaklaşım, yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’daki en ileri düzeydeki onarım uygulamalarıyla kıyaslanabilir bir seviyeye ulaştı" dedi.

Her taşın, tuğlanın, detayın korunduğu bu süreçte, kültürel ürünün sürekliliğini sağlıyoruz diyen Demir, "Bizler, bu tarihi yapıların restorasyon sürecini en az müdahale ile en sağlam şekilde gelecek nesillere aktarmayı hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.