DÜZCE(İHA) – Düzce’de 23 Kasım 2022’de meydana gelen ve ağır hasar görmesi sonucu yıkılarak yerine yenisi yapılan Yayakbaşı Köyü Camisi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

23 Kasım 2022 Düzce depreminde ağır hasar görerek hizmet dışı kalan 22 camiden biri olan Yayakbaşı Köyü Camii, valiliğin öncülüğünde hayırseverlerin katkılarıyla yeniden inşa edilerek dualar eşliğinde hizmete açıldı.

Deprem sonrası yeniden inşa edilen 15. cami olan Yayakbaşı Köyü Cami’nin açılış törenine, Vali Selçuk Aslan, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.