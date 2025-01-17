Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılarak 134 kişiye mezar olan Gaziantep’teki Ayşe-Mehmet Polat Sitesi karar duruşmasında tutuklu sanık müteahhit Mehmet Ertan Akay’a 21 yıl 9 ay, tutuksuz sanık mimar Altan Bayhan’a ise 12 yıl hapis cezası verildi. Maktul aile yakınlarından çocuğunu kaybeden depremzede kadın, “Bugün tüm çocuklar karne alıyor. Ben çocuğumun karnesini alamadım. Gaziantep’te bir mahalle değil bir site yıkılıyorsa kusur var demektir” dedi.

6 Şubat depremlerinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki Ayşe-Mehmet Polat Sitesi’ndeki 6 bloktan 4’ü yıkıldı. Yıkılan sitede enkaz altında kalan 134 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası açılan davanın karar duruşması Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık müteahhit Mehmet Ertan A., tutuksuz sanık mimar Altan B., maktul yakınları ile taraf avukatları katıldı. Depremzede aileler duruşma sırasında gözyaşlarını tutamadı.

"Biz depremin şiddetini öngöremeyiz, tahliyemi talep ediyorum"

Savunmasını SEGBİS üzerinden yapan tutuklu sanık müteahhit Mehmet Ertan Akay, “Biz binayı yaparken şiddetini hesaplayamayız. Biz her şeyi olması gerektiği gibi yaptık. Bir inceleme yapılırken hasar almış bir yerden numune alınması doğru değil. Hasar almayan yerden numune alınıp rapor ona göre çıkarılmalıdır. 2 yıldır içeride suçsuz bir şekilde kalıyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

"Her şeyi usulüne uygun yaptım"

Yine SEGBİS üzerinden ifade veren tutuksuz sanık mimar Altan Bayhan ise, “Ben her şeyi usulüne uygun yaptım. Suçsuzum” şeklinde konuştu.

"Çocuğumun karnesini alamadım"

Maktul aile yakınlarından çocuğunu kaybeden bir depremzede kadın ise, “Bugün tüm çocuklar karne alıyor. Ben çocuğumun karnesini alamadım. Gaziantep’te bir mahalle değil bir site yıkılıyorsa kusur var demektir” diye konuştu.

"Annem hariç tüm ailemi o enkazda kaybettim"

Depremden 5 saat sonra annesiyle çıkan depremzede Şebnem Zorçelik, “Biz enkazdan annemle birlikte çıktık. Ranzadan indim. 5 saniye içinde bina yıkıldı. Ben annem hariç tüm ailemi o enkazda kaybettim. Enkazdan çıktığımda her yer yıkıldı diye düşündüm. Fakat sadece bizim bina yıkılmıştı. Ben suçluların en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi. Diğer maktul aileleri ise, depremden beri acılarının hala aynı olduğunu ifade ederek sanık müteahhitlerin en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

Sanık müteahhide 21 yıl 9 ay, sanık mimara ise 12 yıl ceza verildi

Son savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, sanık müteahhit Mehmet Ertan Akay’a taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan 21 yıl 9 ay, tutuksuz sanık mimar Altan Bayhan’a taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.