Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş üstü, engelli, evde yalnız yaşayan ve ekonomik durumu zayıf vatandaşlara yönelik evde temizlik hizmetini sürdürüyor. Belediyenin sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen hizmet, özellikle yaşlı ve engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Evde temizlik hizmeti, sadece evlerin temizliği ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda bireylerin tansiyon, şeker ve ateş ölçümü gibi sağlık taramaları da yapılıyor. Bu sayede, fiziksel veya sosyal dezavantajı olan vatandaşların yaşam kalitesi artırılmaya çalışılıyor.

Evde temizlik hizmetinden faydalanan ve memnuniyetini dile getiren Yücel Kömürgöz, “79 yaşındayım, kalp, şeker, tansiyon gibi rahatsızlıklarım nedeniyle ev işleriyle ilgilenemiyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir uygulaması olduğunu öğrendim ve bugün evim temizlendi. Allah razı olsun, çok memnun oldum. Başta Belediye Başkanı Sami Er’e ve çalışanlara teşekkür ederim” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında evde temizlik hizmetine devam ederek, yaşlıların ve engelli bireylerin dua ve takdirini kazanıyor.