TFF U19 Bölgesel Gelişim Ligi 3. Grup 26. haftasında kendi evinde Somaspor’u 9-0 mağlup eden Denizlispor 60 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Teknik Sorumlu Muhsin Sezer, göreve geldiğinden bu güne kadar 19 maçlık çok iyi bir seri yakaladıklarını ve bu sürede 17 galibiyet 2 beraberlik alarak açık ara şampiyon olduklarını söyledi.

TFF U19 Bölgesel Gelişim Ligi 3. Grubu 25. hafta itibariyle; 18 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi alarak 57 puanla geçen Denizlispor 26. haftada Zafer Katrancı Tesisleri’nde oynanan müsabakada Somaspor’u 9-0 mağlup ederek hem sezonun en farklı galibiyetini aldı hem de şampiyonluğunu ilan etti. Son 19 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik alarak çok iyi bir performans gösteren ve şampiyon olan genç horozlarda hedef ligin son haftasında oynanacak olan Karşıyaka maçını kazanmak ve play off’larda başarılı olarak Elit B Ligine yükselmek. Yeşil-siyahlılar maç sonunda hem şampiyonluğu hem de sezonun en farklı sonucu olan Somaspor maçının galibiyetini müsabaka sonunda taraftarları ile müzik eşliğinde eğlenerek kutladılar.

"19 maçlık yenilmezlik serisinden sonra şampiyon olduk çok mutlu ve gururluyum"

Sezonu ve Somaspor maçını değerlendiren Teknik Sorumlu Muhsin Sezer 19 maçlık muhteşem bir seri yakaladıklarını ve 19 maçta 17 galibiyet 2 beraberlik aldıklarına dikkat çekerek "Çok mutlu ve gururluyuz. Bu galibiyet bizim için çok iyi oldu. Aynı zamanda bize şampiyonluğu getirdi" dedi.

"Hedefimiz Denizlispor U19 takımını Elit B Ligine çıkarmak"

Takımda göreve geldiğinde Denizlispor U19 takımının alt sıralarda olduğunu ve sadece 1 galibiyetini olduğunu belirten Teknik Sorumlu Sezer "Şu anda açık ara şampiyonluğu ilan ettik. 19 maçlık çok güzel bir serimiz var. Çarşamba günü de Karşıyaka maçımız var. Onu da alıp olayı bitirmek ve sezonu galibiyet ile tamamlamak istiyoruz. Finallere kısa da olsa biraz zaman var. Eksikliklerimizi biliyoruz. Amacımız orada da başarılı olarak Denizlispor U19 takımını Elit B Ligine çıkarmak. İnşallah bunu başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.