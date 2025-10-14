Denizli’de Tarım ve Orman Bakanlığının "TKİ-HÜMAS Örnek Uygulamalarıyla Organik Toprak Düzenleyici Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında topraklarda organik madde artışını sağlamak amacıyla teknik personel ve üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, "600 Litre Hümik Asit 15 üreticide uygulandı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından ortaklaşa "TKİ - HÜMAS Örnek Uygulamalarıyla Organik Toprak Düzenleyici Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında, Türkiye genelinde topraklarda organik madde artışını sağlamak amacıyla teknik personel ve üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Proje Yürütücüsü Murat Mengüloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Gençlik Konseyi Başkanı Enderay Bozbay, İl Müdür Yardımcıları, Şube ve İlçe Müdürleri, teknik personel ile çok sayıda üretici katıldı.

"600 Litre Hümik Asit 15 üreticide uygulandı"

Açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, "TKİ - HÜMAS Örnek Uygulamalarıyla Organik Toprak Düzenleyici Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında, üreticiler tarafından uygulanmak üzere 2025 yılında 600 litre hümik asit gönderildiğini belirtti. İl Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, "Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğümüz tarafından demonstrasyon kurmak amacıyla farklı ürün desenine sahip 6 ilçemizde (Acıpayam, Buldan, Çameli, Kale, Sarayköy ve Tavas) toplam 15 üretici seçilmiştir. Demonstrasyonlar kapsamında; kavun, karpuz, biber, üzüm, zeytin, tütün, domates, kestane ve barbunya üretim alanlarında uygulamalar yapılmıştır. Ayrıca, Korucuk Mahallesi’nde hayvancılık ve bitkisel üretim yapan Tarım-Orman Gençlik Konseyi Başkanı Enderay Bozbay’a tahsis edilen hümik asit, silajlık mısır tarlasında uygulanmış ve oldukça olumlu sonuçlar alınmıştır" ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, demonstrasyon sonuçlarında üreticilerin yüksek oranda memnuniyet bildirdiğini, ürünün bitki gelişiminde gözle görülür olumlu etkiler oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

"Bir santimetre toprak bin yılda oluşur"

Toplantıda sunum yapan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Proje Yürütücüsü Murat Mengüloğlu da Hümik Asidin toprakta organik madde oluşumundaki önemine dikkat çekti. Mengüloğlu, "Bir santimetre toprağın oluşması bin yıl sürer. Bu nedenle toprak kaybını önlemek ve çölleşmeye karşı mücadelede yenilikçi tarım uygulamaları büyük önem taşımaktadır" dedi. Organik maddelerin toprağın besleyiciliğini ve su tutma kapasitesini artırdığını vurgulayan Mengüloğlu, projenin sürdürülebilir tarım açısından önemli katkılar sağladığını belirtti.

Üreticilerden olumlu geri bildirim

Projeye katılan üreticiler ise hümik asidin piyasadaki muadillerine göre daha etkili olduğunu, kalite ve yoğunluk açısından ithal ürünlerle eşdeğer sonuçlar verdiğini dile getirdi. Acıpayam ilçesindeki bir üretici, ürünün yüksek yoğunluktan dolayı dikkatli kullanılmasının gerektiğini ifade etti. Toplantının ardından katılımcılar, Tarım-Orman Gençlik Konseyi Başkanı Enderay Bozbay’ın işletmesine giderek Hümik Asit uygulanan mısır tarlasında incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen saha ziyaretiyle program sona erdi.