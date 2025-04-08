Güreş Okul Sporları Dünya Şampiyonasında Sırbistan’da mindere çıkan Denizli Sporcu Eğitim Merkezinden Kaan Emirhan Asar, Dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

04-14 Nisan tarihleri arasında Sırbistan’da başlayan ve 60 ülkeden 22 branşta 3000 sporcunun katılımıyla devam eden ISF- Gymnasiade Dünya Okullararası Gymnasiade Oyunlarına, Denizli Sporcu Eğitim Merkezinden iki sporcu katılma başarısı gösterdi. Güreş branşında Ayyıldızlı formayı giyen sporculardan Kaan Emirhan Asar Grekoromen stil 57 kg’da, Hüseyin Umut Alver ise serbest stilde 48 kg da mindere çıktı.

Grekoromende Kaan Emirhan Asar’dan gümüş madalya

Dünyanın gelecek vaat eden en iyi sporcularının buluştuğu ISF-Gymnasiade yarışmalarında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Güreşte Denizli’yi ve ülkemizi temsil eden sporculardan Kaan Emirhan Asar, Grekoromen 57 kg.da mindere çıktı. Sikletinde karşılaştığı üç rakibini sayıyla mağlup eden genç sporcu kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Ülkemizi temsil eden bir diğer sporcumuz Hüseyin Umut Alver ise serbest stil 48 kg’da çıktığı müsabakalar sonucu sıralamaya giremedi.

İstiklal Caddesinde yer alan ve Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Sporcu Eğitim Merkezinde sporcular güç depolamayı sürdürüyor. Bu sezon 2008-2013 arası doğumlu 32 sporcunun yatılı eğitim gördüğü Merkezde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, bir yandan Ulusal ve Uluslararası müsabakalara sporcu göndermenin gururu yaşanıyor.

Sporcu Eğitim Merkezi sporcularının Sırbistan’da yapılan yarışmalarda Denizli’yi ve Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, genç güreşçileri ve antrenörlerini kutladı. Güreşin Ata sporlarımızın başında geldiğini hatırlatan Erdoğan, bu köklü geleneği yaşatmak ve geleceğin milli sporcularını yetiştirmek amacıyla Denizli Sporcu Eğitim Merkezi’nin daha güçlü bir şekilde, güreşçilere hem sportif hem de akademik alanda destek sağlamayı sürdüreceğini söyledi. Erdoğan, geçmişte olduğu gibi Denizli’den Türk Güreşine güçlü katkılar sunacak sporcuların yetişeceğini sözlerine ekledi.