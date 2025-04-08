Türk güreşine uzun yıllardır emek veren başarılı antrenör Yakup Yağcı, yeni yönetimiyle göreve başlayan Türkiye Güreş Federasyonu tarafından U20 Güreş Milli Takımı Antrenörlüğü görevine getirildi.

Daha önce U17 Milli Takımı’nda da antrenörlük yapan Yağcı, bu kez kariyerinde bir üst basamağa çıkarak genç millilerle yoluna devam edecek. Afyonkarahisar güreşinin yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Yakup Yağcı’nın bu göreve getirilmesi, hem il spor camiasında hem de yerel güreş çevrelerinde büyük bir memnuniyetle karşılandı. Güreş branşında uzun yıllardır özveriyle çalışan ve birçok başarılı sporcu yetiştiren Yağcı, milli takım düzeyinde elde ettiği deneyimle Türk güreşine önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da yaptığı açıklamada Yakup Yağcı’yı tebrik ederek, "Milli takımlarda görev almak, bir antrenör için hem onur hem de büyük bir sorumluluktur. Hocamız Yakup Yağcı’nın bu önemli göreve layık görülmesi bizleri gururlandırdı. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum," ifadelerine yer verdi.