Bisiklet branşında Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleşen yarışmalara katılan Denizlili sporcular, ulusal ve uluslararası alanda başarıdan başarıya koşuyor.

NF Kimya Bisiklet Takımı sporcuları, bu sezon gösterdikleri üstün performanslarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Türkiye genelinde düzenlenen yol ve dağ bisikleti yarışlarında birçok şampiyonluk elde eden takım, Denizli’yi gururla temsil ediyor. Geçtiğimiz hafta Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Kupası Puanlı Yol Yarışları’nda Denizlili Takımın başarılı sporcuları Milli bisikletçi Buse Ertekin ve Para bisikletçi Mehmet Keskin, hem "Yol" hem de "Bireysel Zamana Karşı" yarışlarında birincilik kürsüsüne çıktı. Her iki disiplinde de Türkiye Birinciliği kazanan sporcular, performanslarıyla büyük takdir topladı.

Para Bisikletçi Mehmet Keskin milli takımda

Para Bisiklet alanında Türkiye’nin en iddialı sporcularından biri olan Mehmet Keskin, Balıkesir’deki başarısının ardından 15 Mayıs’ta İtalya’da düzenlenecek Dünya Kupası’na ayyıldızlı forma ile katılma hakkı kazandı. Federasyonun 2024 faaliyet programı kapsamında düzenlenen yarışlarda gösterdiği üstün performansla Para-Bisiklet Milli Takımı’na davet edilen Keskin, ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek.

Mehmet Can Balcı ile Turgay Germen’den altın madalya

Takımın bir diğer başarılı sporcusu Mehmet Can Balcı ise Dağ Bisikleti disiplininde Manisa ve Ankara etaplarında Master Kategori şampiyonu oldu. Balcı, bu zorlu parkurlarda gösterdiği mücadeleyle takımına iki büyük zafer kazandırdı. Antalya’da düzenlenen Uluslararası Transtaurus Dağ Bisikleti Yarışları’nda ise Turgay Germen, rakiplerini geride bırakarak kendi kategorisinde birinciliğe ulaştı.