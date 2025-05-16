Antalya’nın Manavgat ilçesinde, kontrolsüz kavşakta yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut S.’nin kullandığı 07 BPR 582 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmekte olan Hüseyin E. A.’ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yaya, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.