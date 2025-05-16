Balıkesir Mehmet Darende İhlas Öğrenci Yurdu’nda kalan yükseköğrenim öğrencileri, düzenledikleri mezuniyet töreni ile arkadaşlarına veda etti.

Mehmet Darende İhlas Öğrenci Yurdu’nda kalan yükseköğrenim öğrencileri, düzenledikleri mezuniyet töreni ile arkadaşlarına veda etti. ihlas öğrenci yurdu 2025 yılı dönem mezunlarını verdi. Okulunu bitiren öğrenciler için yurt binasında tören düzenlendi.

İhlas Öğrenci Yurdu’nda kalan yükseköğrenim öğrencileri, düzenledikleri mezuniyet töreni ile arkadaşlarına veda etti. Mehmet Darende Yurt Müdürü Hasan Esat Gür ve ekibi yurttan mezun olan gençlere seslenerek, "Bir dönem daha mezun verdiğimiz için ve vatana millete hayırlı öğrenciler yetiştirip mezun ettiğimiz için çok mutluyuz. Genç kardeşlerime hayatlarında başarılar dileriz" dedi.