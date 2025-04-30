ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimlere yönelik ‘Resmi Veteriner Hekim’ eğitimi yapıldı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitime Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden gelen konu uzmanı veteriner hekimler tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitime, Denizli İl ve İlçe Müdürlüklerinde görev yapan 83 veteriner hekim katılım sağladı.

Kesimhanelerde görev alacak veteriner hekimlerin bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlayan eğitim programının açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Atmacaoğlu, veteriner hekimlerin gıda güvenliğinde ve halk sağlığının korunmasında kritik bir rol üstlendiğini söyledi. 5996 sayılı Kanun kapsamında yürütülen kesim öncesi ve sonrası kontrollerin veteriner hekimlerin uzmanlığıyla güvence altına alındığını kaydeden Atmacaoğlu, bu kapsamda yapılan sürekli eğitimlerin mesleki donanım açısından önemli olduğunu ifade etti.

Eğitim süresince katılımcı veteriner hekimlere kesimhanelerdeki hijyen uygulamaları, HACCP sistemi, mikrobiyolojik kriterler, resmi kontrollerin esaslarına ilişkin güncel bilgiler aktarıldı. İl genelinde gıda güvenliğinin daha da güçlendirilmesine katkı sunacak nitelikte bilgi paylaşımlar yapılarak eğitim başarıyla tamamlandı.