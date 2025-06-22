Denizli’de halk otobüsünde tesettürlü bir kadına kıyafeti nedeniyle hakaret eden ve tartışmaya yol açan S.E. adlı şüpheli, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Olay, ‘Kasten Yaralama’, ‘Hakaret’ ve ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama’ suçlarından adli işlem başlatılmasıyla sonuçlandı.ANKARA (İGFA) - Denizli’de bir halk otobüsünde yaşanan ve sosyal medyada geniş yankı bulan olayda, tesettürlü bir kadına yönelik hakaret ve tartışma olayıyla ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın harekete geçtiğini ve şüpheli S.E.’nin gözaltına alındığını duyurdu.

Hatırlanacağı gibi olay, otobüste iki kadın arasında yaşanan tartışmayla başlamış, S.E.’nin tesettürlü bir kadına kıyafeti üzerinden hakaret etmesi ve fiziksel tartışmaya girmesiyle büyümüştü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatan yetkililer, şüpheli hakkında ‘Kasten Yaralama’, ‘Hakaret’ ve ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama’ suçlarından adli işlem başlattı.

İçişleri Bakanlığı, basın ve kamuoyuna yaptığı açıklamada, konunun titizlikle takip edildiğini belirterek, “Denizli’de meydana gelen ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler incelenmiştir. Şüpheli S.E. gözaltına alınmıştır. Basın ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.