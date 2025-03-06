Denizli’nin 2025 Şubat ayı asayiş verilerini paylaşan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, malvarlığına ve kişiye yönelik işlenen suç oranlarında azalma yaşandığını belirtti. Şubat ayında yakalanan narkotik madde ile rekor sayıldığını belirten Vali Coşkun, trafik denetimlerinde ise kural ihlali yapan sürücülere 119 milyonu aşkın cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2025 Şubat ayı asayiş verilerini paylaştı. Vali Coşkun, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet ve jandarma tarafından geçmiş dönemlerde meydana gelen suç verileri analiz edilerek riskli bölgelerin tespit edildiğini ifade etti. 2025 Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine oranla kişilere göre işlenen suçlarda yüzde 19, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 21 oranında düşüş yaşandığını ifade eden Vali Coşkun, Şubat ayında meydana gelen tüm asayiş olaylarının yüzde 95,8’inin aydınlatıldığını kaydetti. 2025 Şubat ayında kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98,7’sinin malvarlığına karşı işlenen suçların ise yüzde 79,3’ünün aydınlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bin 39 aranan şahıs yakalandı

Jandarma ve emniyet birimlerinin teknolojik imkanları en etkin şekilde kullanarak aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Hırsızlık suçundan 37, yağma, gasp suçundan 10, dolandırıcılık suçundan 49, kasten öldürme suçundan 6, cinsel suçlardan 10, terör suçlarından 1, narkotik suçlarından 34, kaçakçılık suçlarından 23, siber suçlardan 27, diğer suçlardan 123 ve 719 kişi ise ifadeye yönelik olmak üzere hakkında aranması bulunan toplam bin 39 şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi" dedi.

Ayrıca terör örgütünün propagandasını yapma ve terör örgütüne üye olma suçlarına yönelik yapılan 9 operasyonda 18 kişi yakalandığı belirtildi. Asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 137 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini belirten Vali Coşkun, 179 kişi hakkında ise adli işlem yapıldığını söyledi.

Organize suç olayları, silah, mühimmat, emtia, tarihi eser, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, tefecilik olaylarına yönelik 9 operasyonda 88 şüphelinin yakalandığını vurgulayan Vali Coşkun, "Yapılan aramalarda bin 462 paket kaçak sigara, 176 bin adet sarma sigara, 111 kilogram kıyılmış tütün, 100 adet elektronik sigara, 491 litre etil alkol, 33 litre kaçak alkollü içki, 35 adet sikke ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Denizli tek seferde ele geçirdiği uyuşturucu rekor kırdı

Kentteki narkotik suçlarla mücadele çalışmaları hakkında bilgiler veren Vali Coşkun, "2025 yılı Şubat ayında, uyuşturucu ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcısı şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 89 şahıs, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 206 şahıs olmak üzere toplam 295 şahsa adli işlem yapılmıştır. 2025 yılı Şubat ayında Antalya ilinden Manisa iline uyuşturucu madde sevki yapacağı değerlendirilen şahsa yönelik yapılan fiziki takip ve tarassut neticesinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak Bekilli ilçesinde yapılan operasyon ile 1 şahıs yakalanmış ve araç üzerinde yapılan aramada 70 sayfa halinde 448 bin kullanımlık kağıda emdirilmiş piyasa değeri yaklaşık 22 milyon TL olan sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilmiştir. Yapılan operasyon neticesinde ele geçirilen uyuşturucu madde, ilimizde tek seferde rekor sayıda yakalanan kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi miktarı olarak kayıtlara geçmiştir" dedi.

Şubat ayında narkotik operasyonlarında, 472 bin 162 kullanımlık kâğıda emdirilmiş halde sentetik kannabinoid, 417 gram esrar, 603 gram metamfetamin, 2 gram skunk, 67 gram eroin, 2 gram kokain, 25 gram sentetik kannabinoid, 10 kök kenevir, 871 adet sentetik ecza hap maddesi ve 100 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Siber devriyelere takılan 202 kişi ve hesap hakkında işlem yapıldı

Siber devriyeler hakkında bilgiler veren Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "2025 yılı Şubat ayında siber suçlarla mücadele kapsamında siber devriye faaliyetleri sonucunda suç unsuru tespit edilen 202 şahıs ve hesap ile ilgili adli işlem yapılmıştır. Terörle iltisaklı olduğu tespit edilen 10, ödeme, yasadışı bahis ve bilişim suçlarına karıştığı tespit edilen 4 şahıs ve çevrimiçi çocuk istismarı olayına karıştığı tespit edilen 1 şahıs olmak üzere 15 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmıştır" şeklinde konuştu.

Şubat ayında 41 bin 809 araç sürücüsüne toplam 119 milyon 113 bin 938 TL ceza yazıldı

Polis ve jandarma trafik birimleri tarafından otoyol, devlet karayolu ve kazaların yoğunlaştığı cadde, sokak, kavşaklarda, radar, cayrokopter, drone destekli çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Coşkun, " 2025 yılı Şubat ayı içerisinde 182 bin 902 aracın trafik kontrol ve denetimleri yapılmıştır. Yapılan denetimler neticesinde, 39 bin 386 araç, 2 bin 423 motosiklet olmak üzere 41 bin 809 araç sürücüsüne toplam 119 milyon 113 bin 938 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan uygulamalarda ve alkol denetimlerinde; 2025 yılı Şubat ayında 445 adet alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konulmuştur. Trafik ihlallerine karşı yapılan denetimlerde, 2025 yılı Şubat ayında 2 bin 222 adet araç trafikten men edilmiştir. 636 ticari taksi, bin 578 okul servisi olmak üzere toplam 182 bin 902 araç denetlenmiş olup, 139’u ticari taksi, 75’i okul servisi olmak üzere 41 bin 809 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulanmıştır" diye konuştu.

Göçmenler hakkında yapılan çalışmalara da değinen Vali Ömer Faruk Coşkun, "2025 yılı Şubat ayında ilimizde bulunan 4 mobil göç aracı ile düzensiz göçle mücadele kapsamında, 2 bin 660 yabancı uyruklu şahsın denetimi yapılmıştır. Yapılan denetimler neticesinde 297 düzensiz göçmen tespit edilerek İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Yasal kalışı olmadığı tespit edilen 100 yabancı uyruklu şahıs hakkında ise sınır dışı işlemi yapılmıştır. 3 farklı göçmen kaçakçılığı suçundan 4 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" dedi.