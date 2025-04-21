Denizli’de 36. Vergi Haftası kapsamında ortaokullar arası "Vergi Bilincini Geliştirme Konulu Bilgi Yarışması" düzenledi. Yarışmayla ortaokul öğrencilerine küçük yaşlardan itibaren vergi bilincinin kazandırılması hedeflenirken, ilk kez uygulanan bu formatta tüm katılımcı okullar birinci ilan edildi.

Denizli Defterdarlığı ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen yarışma, Denizli’de vergi bilinci temasıyla düzenlenen ilk bilgi yarışması olma özelliği taşıdı. Etkinlik, genç nesillere verginin anayasal bir sorumluluk olduğu kadar toplumsal yaşamın sürdürülebilirliği açısından da taşıdığı önemi öğretmeyi amaçladı.

Yarışmaya Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Vergi Mahkemesi Başkanı Ersin Körpınar, Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan’ın yanı sıra çok sayıda protokol üyesi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, iş insanı, öğretmen ve öğrenci katıldı.

"Vergi, toplumsal dayanışmanın temelidir"

Açılış konuşmasında gençlere hitap eden Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, verginin sadece mali bir kavram değil, toplumun ortak geleceği için bir sorumluluk olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Vergi, güçlü bir devlet yapısının, sürdürülebilir kamu hizmetlerinin ve kalkınmanın temelidir. Sizlerin bu yaşlarda bu bilinçle yetişmesi, yarının daha güçlü Türkiye’sini inşa edecek en önemli adımdır. ‘Vergi güçtür’ derken yalnızca ekonomik anlamda değil; eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe kadar tüm hizmetlerin arkasında güçlü bir toplumsal dayanışmayı kastediyoruz. Bu yarışma, sizlerin bu farkındalığı erken yaşta edinmesine katkı sağlayacak değerli bir adımdır."

Acıpayam Cumhuriyet Ortaokulu, Çivril 30 Ağustos Ortaokulu, Hürriyet Ortaokulu ve Merkez Ortaokulu’nun katıldığı yarışmada, jüri üyeliğini Prof. Dr. Ersan Öz ve Gelir İdaresi Grup Müdürleri üstlendi. Bilgi dolu ve çekişmeli geçen yarışma sonunda eşitlik sağlandı. Tüm takımlar birincilikle ödüllendirilerek yarışmanın dostluk ve öğrenme temelli yapısı vurgulandı.