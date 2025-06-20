Denizli’de liseli bir grup öğrencinin, fikir ve emeğiyle hayat bulan, 33 liseden 100’ü aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Nostaljik Gazete Günleri Yarışması düzenlendi. 5’er kişiden oluşan 20 grup, 1923-1938 yılları arasındaki toplumsal, kültürel ve siyasal gelişmeleri dört sayfalık gazetelere dönüştürdü. Cumhuriyet’in ilk yıllarını Atatürk’ün izinde yeniden yorumlayan öğrenciler, dönemin haberlerini günümüzün diliyle yazarak geçmişe saygı, geleceğe umut taşıdı.

Denizli’de düzenlenen Nostaljik Gazete Günleri Yarışması’nda gençler, Cumhuriyet’in ilk yıllarını kendi kalemlerinden anlattı. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde iki gün süren etkinlik boyunca gençler; gündem, sağlık, spor, kültür-sanat, bilim, köşe yazısı ve bulmaca bölümleriyle dönemin bir gazetesini baştan sona hazırladı. Atatürk’ün devrimleri, halkın yaşadığı değişim, kadın hakları, bilimsel gelişmeler ve daha niceleri gençlerin kaleminden anlam kazandı.

Program tarih ve kültür seminerleriyle zenginleşti, sonunda düzenlenen gençlik konseriyle keyifli bir final yaptı.

Bir annenin fikrinden doğan proje

Etkinlik; liseli gençler Müşerref Akınlı, Onur Uz ve Ece Naz Meder’in koordinasyonunda hayata geçirildi. Yarışma fikri ise, etkinlik koordinatörü Müşerref Akınlı’nın annesi Zeliha Akınlı’nın bir önerisiyle doğdu. Akınlı, bu süreci şöyle anlattı;

"Annemle kahvaltı ederken söylediği bir cümle kıvılcımı yaktı. ‘O dönemin gazetelerini konu alan bir yarışma yapsanız ne güzel olur.’ Sonra düşündük! Neden olmasın? Gençler tarihî olaylara sadece okuyarak değil, yazarak da yaklaşmalıydı. Arkadaşlarımızla kolları sıvadık. Sosyal medyadan çağrımızı yaptık. Gerçekten yoğun katılımlı, çok güzel bir etkinlik yaşadık."

Etkinlik yürütücülerinden Onur Uz da, etkinliği, liseli gençlerin sergilediği yüksek enerjiyi ve duyarlılığı şu sözlerle ifade etti; "Tarihe ilgi duyan, araştıran ve sorgulayan bir gençlik vardı karşımızda. Her biri farklı bir bakış açısıyla dönemi anlamaya çalıştı. Yalnızca gazetecilik değil, sorumluluk ve bilinç de kazandılar."

Etkinliğe çaba harcayan isimlerden birisi olan Ece Naz Meder ise "Nostaljik Gazete Günleri Yarışması, Denizli’mizde liseli arkadaşlarımızın hem tarih bilincini hem de ifade gücünü geliştirdiği özel bir deneyim oldu. Her başlıkta bir ruh, her sayfada bir dönem yeniden hayat buldu. Gençler sadece bir gazete hazırlamadı; geçmişle bağ kurdu, geleceğe dair sözünü söyledi" dedi.

Tarihi bir kez daha yaşatan manşetler yarıştı

Gazeteleri değerlendiren jüri; gazeteciler Özkan Tokmak ve Abdil Yaşaroğlu ile tarih öğretmeni Figen Özdilek ve edebiyat öğretmeni Fatih Payat’tan oluştu. Değerlendirmede gazetelerin içerik zenginliği, dil kullanımı, tarihi doğruluk ve eleştirel bakış açısı göz önünde bulunduruldu.

Yarışmada birincilik ödülünü Nevzat Karalp Anadolu Lisesi öğrencileri kazandı. İkinci Servergazi Anadolu Lisesi, üçüncü ise Denizli İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi oldu.

"Tarihi anladılar, sorguladılar"

Yarışma jürisinde yer alan gazeteci Özkan Tokmak, öğrencilerin sadece yazmadığını, tarihi sorgulayarak yeniden inşa ettiğini belirterek; "Bu yarışma bir gazete hazırlama etkinliğinden fazlasıydı. Öğrenciler, Cumhuriyet’in kuruluş sürecini ezberden değil, araştırarak ve düşünerek yazdılar. Bazı gazete manşetleri öyle bir kavrayışla hazırlanmıştı ki; bir gazetecinin bile üzerine düşüneceği detaylar vardı. Sadece haber değil, tarihi analiz de yaptılar. Geçmişi bugünden sorguladılar. İçlerinden bazıları bu mesleği seçerse, ülkenin vicdanını taşıyacak kalemler olacak" dedi.