Erzincan’da düzenlenen Canlı Sesler Ses Yarışması’nda final coşkusu yaşandı.

Erzincan’ın özgün seslerini keşfetmek ve kadim müzik mirasını yeni nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen yarışma yoğun ilgi gördü. Yarışmaya toplamda 152 aday başvuruda bulunurken, yapılan ön eleme sonucunda 32 yetenekli yarışmacı yarı finale yükselerek ardından finalde sahnede yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen final elemelerinde jüri üyeleri performansları büyük bir titizlikle değerlendirdi. Yarışmanın baş jürisi Fehmi Buğra Bakkal, sürecin hem katılım hem de kalite açısından oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

Bakkal, final sonuçlarının Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun talimatları doğrultusunda, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan programda açıklanacağını belirtti. Bakkal, yarışmacıların aynı performansları Cumhuriyet Meydanı’nda da sergileyeceklerini kaydederek dereceye giren yarışmacılar ödüllerini burada alacağını söyledi.