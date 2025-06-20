Kütahya’nın jeotermal kaynaklarının daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine yönelik önemli bir toplantı, Kütahya Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlık etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle hazırlanan "Jeotermal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetim Modeli" kapsamında Kütahya İl Raporu masaya yatırıldı. Raporda, Kütahya’nın jeotermal potansiyeli, mevcut sorunlar ve önerilen yeni yönetim modelleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Musa Işın, Kütahya’nın termal kaynaklar açısından Türkiye’nin en zengin bölgelerinden biri olduğunu belirterek, kaynakların verimli ve sürdürülebilir bir modelle yönetilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Vali Işın, "Su, her geçen gün daha da kıymetli hale geliyor. Bu kaynakları plansız bir şekilde tüketirsek geleceğimizi tehlikeye atarız. Rezervler sınırlı; elimizdeki kaynakları tasarruflu kullanmak zorundayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, termal kaynaklara sahip illerin ortak bir çatı şirket kurmaları yönünde yaptığı çağrıyı hatırlatan Vali Işın, bu kapsamda Zafer Kalkınma Ajansı’nın gerekli çalışmaları başlattığını söyledi. Vali Işın ayrıca, yalnızca Yoncalı’nın değil, Simav, Emet ve diğer ilçelerdeki termal kaynakların da büyük bir potansiyel barındırdığını vurguladı.

Toplantıda Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser tarafından Kütahya İl Raporu sunumu yapıldı. Eser, ildeki jeotermal kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlayan "Kütahya Jeotermal Yönetim A.Ş." çatısı altındaki yeni yönetim modeli hakkında bilgi verdi. Modelin yapısı, işleyişi ve sağlayacağı faydalar katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantıya Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.