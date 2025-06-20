İl Hayvanları Koruma Kurulu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında toplandı. Valilik toplantıda salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sahipsiz sokak hayvanları için atılan adımlar, hayata geçirilmesi planlanan girişimler ele alındı.

İlgili birimlerin kurum amirlerinin yer aldığı toplantıda, Bayburt genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının oluşturduğu olumsuzlukların önlenmesi için fikir alışverişinde bulunularak, hayvanların sağlıklı, güvenli ortamlarda yaşamalarını sağlamak adına yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca, İl Özel İdaresi tarafından yapımı sürdürülen Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı projesinin inşaatının ay sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Toplantı, önerilerin dile getirilmesiyle son buldu.