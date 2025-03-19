Denizli’de Mart ayında son 68 yılın sıcaklık rekorun kırılmasının ardından, 15 derece birden soğuyan havayla birlikte kent güne kar yağışıyla uyandı. Aşırı sıcaklar nedeniyle erken çiçek açan meyve ağaçlarının üzerine düşen kar, renkli görüntüler oluşturdu.

Mart ayını mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla karşılayan Denizli’de, 31 dereceyle son 68 yılın rekorunu kırılmasının ardından Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 15 derece birden düştüğü Denizli’de, sabaha karşı başlayan kar yağışı sonrası yüksek rakımlı noktalar beyaza büründü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazalardan dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı. Uzun süredir devam eden sıcakların ardından düşen kar, başta üreticiler olmak üzere susuzluk endişesi yaşayan vatandaşları sevindirdi. Uzun süre sonra düşen karı fırsat bilenler, kartopu oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte etkili olan kar yağışıyla birlikte Denizli’nin pek çok noktası beyaz örtüyle kaplandı. Mart ayında mevsim normalleri üzerine çıkan sıcaklıklar birlikte erken uyanarak çiçek açan meyve ağaçlarının üzerine kar yağdı. Başta badem ve erik olmak üzere beyaz çiçeklerle kaplanmış olan meyve ağaçlarının kar altındaki manzarası renkli görüntüler oluşturdu.

Kar ve karla karışık yağmur yağışın gün boyunca etkili olması beklenirken, gece saatlerinde ise beklenen zirai dona karşı uyarı yapıldı.