Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ tarafından 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, ilkokul öğrencilerine su bilinci ve su tasarrufunun önemi anlatıldı.

Hayat kaynağı olan suyun doğru kullanımına dikkat çekmek amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. BUSKİ Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen etkinliklere, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ bürokratları ile öğrenciler katıldı. ‘Buzulların korunması’ konulu resim sergisiyle başlayan etkinlikler, ilkokul çocuklarına verilen ‘Su tasarrufu bilinci ve kültürü’ başlıklı seminerle devam etti. Seminerin ardından çocukların oluşturduğu koro, su bilinci konulu şarkılar söyleyerek günün anlam ve önemine dikkat çekti.

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, su şehri olarak bilinen Bursa’nın her geçen gün önemli ölçüde su kaybına uğradığını söyledi. Su tasarrufu konusundaki bilinçlendirmenin önemine değinen Saldız, toplumun tüm kesimlerine bu anlayışı yaymak istediklerini ifade etti.

Programın sonunda Başkanvekili Saldız ve BUSKİ Genel Müdürü Subaşıoğlu tarafından çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.