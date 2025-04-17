Denizlili vatandaşların kaldırımda daha konforlu ve güvenli bir şekilde yürümeleri için denetimleri sıklaştıran Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaldırım işgallerine göz açtırmıyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların kaldırımlarda güvenli ve konforlu bir şekilde yürüyebilmeleri amacıyla denetimlerini sürdürmeye aralıksız devam ediyor.

Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, cadde ve sokaklarda yaya geçişini engelleyen duba, totem, reklam panosu gibi materyaller kaldırıldı. Kaldırım ve yol işgallerine karşı gerçekleştirilen bu uygulamalar şehir estetiğini korumak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak devam edecek.

