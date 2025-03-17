Denizli Özel Tekden Hastanesi, Yönetim Kurulu ve Hekimler ile birlikte Tıp Bayramı’nı, İftar yemeğinde bir araya gelerek kutladı.

Denizli’de sağlık alanında yaptığı hizmetlerle öne çıkan Özel Denizli Tekden Hastanesi 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Hastane yönetimi ve hekimler aileleriyle birlikte, iftar yemeğinde bir araya geldi. Organizasyona Hastane Genel Müdürü Kemal Akcan, Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, Başhekim Dr. Şakir Bayur ile birlikte hekimler ve aileleri katıldı. Kayseri’de bir organizasyonda olduğu için etkinliğe katılamayan Tekden Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr. Kemal Tekden, Başhekim Dr. Şakir Bayur ile hekimlere mesajlarını iletti.

Başhekim Dr.Şakir Bayur, Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden’in anlamlı mesajını iletti

Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Dr. Şakir Bayur, "Öncelikle arkadaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum. Bugün 14 Mart , hepimizin her sene beklediği güzel gün, birlikte olmak amacıyla bu iftar yemeğini organize ettik. Bugün, Yönetim Kurulu Başkanımız Op.Dr. Kemal Tekden beyi telefonla arayıp, kendisi de hem bir hekim olarak hem de bir büyüğümüz olarak hem Tıp Bayramını kutladım. Kendileri Kayseri’de ki organizasyona katıldığı için bugün aramızda olamayacağını iletti. Kendisi ‘Şifayı veren Allah, ama dağıtan biz hekimleriz, o neden bu kadar kutsi bir mesleği yaptığımız için gurur duymamız gerek. Ve bunu sizlerle birlikte Tekden çatısında yaptığımız için hepinize çok çok selamlarımı iletiyorum" diyerek, Tıp Bayramınızı kutladı. Bu vesileyle bu gecenin organizatörü olarak çok teşekkür ediyoruz. Bu arada tüm çalışma arkadaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum " şeklinde konuştu.