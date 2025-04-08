Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve DESİAD Üyesi İş İnsanı Zorhan Sancar, Denizli OSB Yönetimini ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.

Ziyarette konukları, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Selim Yaymanoğlu, Osman Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci, Mehmet Çalışkan, İsmail Aslan, Bölge Müdürü Ahmet Taş ağırladı.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç’a ve DESİAD Üyesi Zorhan Sancar’a, Denizli OSB’de yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verirken; "Bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızın çalışanlarına yönelik sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çeşitli eğitimler, seminerler düzenlemekte, bilinçlendirme çalışmaları yürütmekteyiz. Toplumsal sorunların çözümüne yönelik, özellikle madde kullanımının engellenmesi, bağımlılıklarla mücadele noktasında ebeveynlerin, Bölgemizdeki 30 bin çalışanın bilgilendirilmesi anlamında çok değerli eğitimlere imza attık. Amacımız, çalışanlarımızın sadece iş yerlerinde değil, günlük yaşamlarında da daha bilinçli ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamaktır. Güçlü ekonomi, sosyal sorumluluk bilincine sahip toplumlarla mümkündür. Bu tür projelerle aynı zamanda bu bilinci artırarak daha güvenli ve sağlıklı bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz. Emniyet Müdürlüğümüz ile güçlü iş birliğimiz, bu projelerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor ve ortak hedefler doğrultusunda etkili sonuçlar elde etmemize yardımcı oluyor" dedi.