Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimine ziyarette bulundu. Ziyarette sanayicilerin dünya ile rekabette ve ekonomik alanda karşılaştığı sıkıntılar konuşuldu.

Ziyarette konukları, Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Selim Yaymanoğlu, Osman Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci, Mehmet Çalışkan, İsmail Aslan, Bölge Müdürü Ahmet Taş ağırladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ederken, Denizli OSB’de hayata geçirilen çalışmaları ve projeleri anlattı. Sanayicilerin dünya ile rekabette ve ekonomik alanda karşılaştığı sıkıntıların da konuşulduğu ziyarette çözüm yöntemleri hakkında fikir alışverişinde de bulunuldu.

"Bölgesel kalkınmayı global ölçekte de hedef alıyoruz"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı; "Sadece Bölgemizde yer alan sanayicilerimizle değil, kentimizin ve ülkemizin gelişimine katkı koyan tüm sanayicilerimizle işbirliği içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. MÜSİAD Denizli Şubemizin değerli yönetiminin ziyaretleri ve bu ziyarette masaya yatırılan çalışmalar ve hedefler bizim için çok kıymetli. Sanayicilerimizin karşılaştığı zorlukları aşabilmek için ortak akılla hareket etmek ve birlikte çözüm üretmek oldukça önemli. Bu hedef doğrultusunda Bölgemizde hayata geçireceğimiz Denizli OSB Teknopark ve Toplu Konut Projesi, sanayicilerimize teknoloji, ekonomi ve istihdam alanlarında büyük katkılar sunacaktır. Toplu Konut Projesi ile sanayicilerimizin istihdamda yaşadığı handikaplara avantaj oluştururken artan istihdamla birlikte Denizli OSB’nin gücüne güç katacağız. Bölgesel kalkınmayı sadece yerel değil, global ölçekte de hedef alıyoruz. Bugün burada konuştuğumuz projeler, hem Denizli’nin hem de Türkiye’nin ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlayacak" dedi.

MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı ise, "Böylesi güçlü bir işbirliğine imza atmak, sanayicilerin daha başarılı olabilmesi adına oldukça değerli. Denizli OSB’nin yürütmekte olduğu projeler, şehrimizin sanayisini dünya standartlarına taşımak adına önemli bir adım. Biz de MÜSİAD olarak bu süreçlerin içinde yer alarak, katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.