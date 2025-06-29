Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaştığını belirterek vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Köle, anız yakılmaması, izmarit atılmaması ve yangın riski taşıyan alanlara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunarak; "Unutmayalım ormanları yangınlardan ancak siz yeşil vatan dostları koruyabilirsiniz" dedi.

Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, Türkiye’nin orman yangınları açısından riskli günlerden geçtiğini vurguladı. Yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nemin yangın riskini kritik seviyeye çıkardığını ifade eden Köle, vatandaşlardan yangınla mücadelede destek istedi.

"Unutmayalım ormanları yangınlardan ancak siz yeşil vatan dostları koruyabilirsiniz"

Son zamanlarda artan hava sıcaklıklarından kaynaklı orman yangınları riski arttığını ve ormanda alınacak tedbirlerden bahseden Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, "Anız ve bahçe temizliği için ateş yakmayalım. Sigara izmaritlerini yol kenarlarına ve ormanlara atmayalım. Çöplerimizi ormanlık alanlara atmayalım. Tarım arazilerinde çalışan makinelerin yanında mutlaka söndürme cihazı ve su tankeri bulunduralım. Ormanlık alanlarda yasaklanan alanlara girmeyelim, izin verilen alanlar dışında piknik yapmayalım. Duyarlı olalım, duman ve ateş görür görmez 112’yi arayalım. Unutmayalım ormanları yangınlardan ancak siz yeşil vatan dostları koruyabilirsiniz" diye konuştu.