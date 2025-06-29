Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; Denizli ve Uşak çevrelerinde, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini açıkladı.

Pazar öğlen 12.00 itibariyle başlayıp akşam 22.00 bitecek olan ve beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.