Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli’nin Karadeniz’den gelen soğuk havanın etkisine girmesi beklendiğini ifade ederek sıcaklıklarda 8 ile 12 derece arasında düşüş yaşanacağını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Denizli için uyarıda bulundu. Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünü tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre bölgenin Salı günü itibariyle Karadeniz üzerinde gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklendiği kaydedildi. Hava sıcaklıklarının 8 ile 12 derece arasında düşerek mevsim normallerinin altına düşeceği öngörülürken, bölge genelinde hafta boyunca yağışların zaman zaman karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji verilerine göre ise Çarşamba günü itibariyle bir haftalık periyotta en düşük sıcaklığın eski 3 olması bekleniyor.