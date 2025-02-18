İzmir’de ortaokul öğrencileri, eski ve geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak öğretmenleri ile birlikte öykü köşesi oluşturdu. Minikler, bu köşede kendi yazdıkları eserleri ortaya çıkarırken, kitap okuma alışkanlığının artırılmasına ve geri dönüşüm bilincinin yaygınlaştırılmasına da katkı sağlanıyor.

İzmir’in Urla ilçesinde Avni Kaya Kokucu Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, kullanılmayan eski ve geri dönüştürülebilir malzemelerden okuma köşesi oluşturdu. ‘Küçük Eller Güçlü Kalemler’ projesi kapsamında; atıl durumdaki meyve kasaları, araba lastiği, karton gibi eşyaların dönüştürülerek; raf, koltuk ve masa yapıldığı öykü köşesi, öğrencilerin kitaplara ilgisini de artırıyor. Minikler, oluşturulan bu köşede; öykü, şiir, masal gibi türlerde eserler ortaya çıkarıyor.

Projeye dair bilgiler aktaran Türkçe Öğretmeni Burcu İçki, "İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde geri dönüşüm malzemelerini kullanılır duruma getirerek öğrencilerimizle birlikte öykü köşesi oluşturduk. Bu alanı oluştururken okul idaresi, öğretmenlerimiz ve velilerimiz de destek verip bize yardımcı oldu. Projemizin amacı, oluşturduğumuz bu öykü köşesinde öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarını pekiştirmek, hayal güçlerini kullanarak ve Türkçemizin zengin söz varlığından yararlanarak kendi yazdıkları öykü, şiir, masal gibi türlerde eserler ortaya çıkarmalarını sağlamaktır" dedi.

Hem öğreniyor hem eğleniyorlar

Öykü köşesini oluştururken kullandıkları malzemelerden bahseden İçki, "Meyve kasaları, araba lastiği, karton gibi atık malzemeleri topladık. Öğrencilerimiz temizleyip, boyadıkları meyve kasalarından kitap rafları yaptılar. Kitap raflarını duvara monte ettirdikten sonra kitaplarımızı yerleştirdik. Öğrencilerimiz temizleyip boyadıkları araba lastiklerinden de koltuk ve masa yaptılar. Bu koltukların üzerine evlerinden getirdikleri eski minderleri yerleştirdik. Marangoz olan bir velimiz de öykü köşemize asmak için tabelalarımızı hazırladı. Ayrıca öğrencilerimizin topladıkları deniz kabuklarını köşemizin duvarlarında ve masa üstünde süs olarak kullandık. Öğrencilerimiz hem eğlenip hem de iş birliği içinde çalışmanın ve emek vererek üretmenin önemini bir kez daha kavradılar" ifadelerine yer verdi.

"Öğrencilerimizde kitap okuma alışkanlığı arttı"

Okuldaki öğrencilerin genel olarak düzenli kitap okuma alışkanlığına sahip olduğunu ifade eden Öğretmen Burcu İçki, "Bu proje ile birlikte öğrencilerimiz kendi yaptıkları köşede kitaplarını daha büyük bir mutlulukla okumaya başladılar. Ayrıca daha az okuma alışkanlığı olan öğrencilerimizde de kitap okuma alışkanlığının arttığı görüldü" ifadelerine yer verdi.

Burcu İçki, bundan sonraki hedeflerinin ise öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını daha çok pekiştirmek, ayrıca yazma becerilerinin de gelişmesi için bu köşede onlara imkan sunmak olduğunu aktardı.

"Çok heyecanlandık"

6’ncı sınıf öğrencisi Derin Erdinç, "Arkadaşlarımla birlikte çalışmak ve emek vererek bir şeyler üretmek benim için gurur vericiydi" diye konuşurken, Kuzey Öz ise, "Projeyi ilk duyduğumuzda çok heyecanlandık. Böyle bir köşeye sahip olduğumuz için çok şanslıyız" açıklamalarında bulundu.

7’nci sınıf öğrencisi Nisa Karabulut, projeyi öğrenince ilk olarak arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte neler yapacaklarını konuştuklarını ve geri dönüşüm malzemelerini dönüştürerek öykü köşesini oluşturmanın kendileri için güzel bir deneyim olduğunu belirtti. Tekin Aygör de, "Kendi yaptığımız öykü köşemizi çok sevdim. Umarım bundan sonra böyle güzel projeler yapmaya devam ederiz" şeklinde konuştu.