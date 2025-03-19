Denizli Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’ne özel bir anma programı düzenledi. Düzenlenen programa katılanlar unutulmaz bir zaman geçirirken, 18 Mart ruhu Denizli’de yaşatıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü anlamlı bir etkinlikle andı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen "18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Konseri" vatandaşlarla buluştu. Anma programına Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Marım, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Müziği Korosu Şefi Ahmet Nuri Çağdaş’ın yönettiği gecede birbirinden güzel kahramanlık türküleri, ağıtlar ve şiirler seslendirildi.

"Şehitlerimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Marım, 18 Mart ruhuna yakışan bir program düzenlemenin mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Marım, "Bu muhteşem konserde bizleri mutlu eden tüm sanatçılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyada eşi benzeri görülmemiş Çanakkale Savaşı’nda Türk askeri Ata’sıyla tarih yazdı, kanlarıyla bu toprakları bizlere emanet etti. Bu topraklarda rahat ve özgürce yaşayabiliyor, bugün burada geleceğe dönük umutla bakabiliyorsak şehitlerimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz" ifadelerini kullandı.