Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, 2024 yılında 24 bin 179 can dostu misafir etti. Sokak hayvanlarının hayata tutunmasını sağlayan tesiste bin 181 sokak hayvanı da kalıcı sıcak bir yuvaya kavuştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, can dostlara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet vermeye devam ediyor. Tesis 2024 yılında 24 bin 179 sokak hayvanını misafir ederek, aşı, ameliyat, bakım ve tedavilerini gerçekleştirdi. 4 bin 983 can dostun kısırlaştırma işlemi gerçekleştirilirken, 7 bin 12 sokak hayvanının aşıları yapıldı. Tesiste bulunan yoğun bakım ünitesinde 151 can dostun yeniden yaşama tutunması sağlanırken, 4 bin 279 sokak köpeği ile 7 bin 518 kedinin tedavileri yapıldı.

Büyükşehir vahşi doğaya da sahip çıkıyor

Sokak hayvanlarının yanında vahşi doğaya da el uzatan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, yaralı halde getirilen kartal, atmaca, tilki, kerkenez, baykuş, sincap ve leylek gibi 236 yabani hayvanı da sağlığına kavuşturarak doğal yaşamına döndürdü.

Büyükşehir ile bin 181 sokak hayvanı yeni yuvasına kavuştu

Tesis hasta, kaza geçirmiş ve yaralı can dostların tedavilerini yapmasının yanında sokak hayvanı sahiplenmek isteyen vatandaşların da imdadına yetişti. Geçen yıl bin 181 sokak hayvanını sahiplendiren Denizli Büyükşehir Belediyesi ayrıca kent merkezinde bulunan mama istasyonlarının sayısını ise 15’e çıkardı.

Satın alma, sahiplen

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sokakta yaşayan can dostların her türlü ihtiyacını karşılamak için gayret ettiklerini belirterek, hemşehrilerine sahiplenme çağrısında bulundu. Başkan Çavuşoğlu, “Can dostlarımız da bu şehrin bir dokusu, bizimle birlikte bu dünyada yaşama hakkına sahipler. Göreve geldiğimiz günden bu yana can dostlarımız için çeşitli çalışmalar, temel ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirdik. Bu anlamda tüm hemşehrilerimizi tesisimizde bulunan can dostlarımızın sıcak bir yuvaya kavuşması adına sahiplenmeye davet ediyorum” dedi.